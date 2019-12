Nürnberg vor 18 Minuten

Schnäppchen

Flohmärkte in Nürnberg: Das sind die Trödeltermine im Dezember

In Nürnberg gibt es auch in der Vorweihnachtszeit den ein oder anderen Floh- und Trödelmarkt. Wir informieren Sie über die Termine und Veranstaltungsorte am Jahresende. Von Victoria Klett