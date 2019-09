FlixMobility in Nürnberg: Neuer Technik-Standort soll bis zu 50 Mitarbeiter beschäftigen

Das Unternehmen FlixMobility eröffnet am Freitag (27.09.) einen neuen Standort für ihre Entwicklungsabteilung in Nürnberg. FlixMobility ist der größte Fernbusanbieter in Europa. Das neue Gelände ist im Nürnberger ZOLLHOF - Tech Incubator.

Neuer Tech-Standort in Nürnberg: Unternehmen kehrt zu Wurzeln der Gründer zurück

Das Unternehmen FlixMobility eröffnet seinen neuen Tech-Standort in Nürnberg. Damit kehrt das Unternehmen zu den Wurzeln seiner Gründer zurück: Alle drei stammen aus Franken. Ziel des neuen Standorts wird unter anderem die Entwicklung des neuen Carpooling-Dienstes FlixCar.

Bis zu 50 Mitarbeiter am neuen Standort - Ziel: Ein schönes Reiseerlebnis

Bis Ende des Jahres 2020 sollen bis zu 50 Mitarbeiter am neuen Standort arbeiten. FlixTech ist die Entwicklungsabteilung von FlixMobility und beschäftigt rund 250 IT-Entwickler in Berlin, München und Kharkiv (Ukraine). Ziel der Abteilung ist es, den Fahrgästen von FlixBus und FlixTrain ein schönes Reiseerlebnis zu ermöglichen. Vor allem ein hoher Automatisierungsgrad soll dazu beitragen.