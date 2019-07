Fliegerbombe in Nürnberg gefunden: Evakuierung läuft

Am 29. Juli 2019 wurde beim Ausbaggern im Wöhrder See in Nürnberg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das teilte die Stadt am Montag mit.

Der Sprengmeister ist auf dem Weg zum Fundort östlich der Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke. Die aufgefundene Fliegerbombe ist ein Resttorso mit 100 Kilogramm Sprengstoff. Zuerst ging man von einer Bombe mit 450 Kilo Sprengstoff aus.

Evakuierungszone wird eingerichtet

Zur Entschärfung wird eine Evakuierungszone von 500 Metern Umkreis vorbereitet. Für die Bevölkerung besteht aktuell keine Gefahr.

In und um Nürnberg werden immer wieder Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Zuletzt sorgte ein Bombenfund nahe einer Gasleitung an der A73 für Aufregung.