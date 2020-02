Bei einem Feuer-Inferno im mittelfränkischen Happurg (Nürnberger Land) wurden in der Nacht auf Mittwoch (12.02.2020) drei Feuerwehrleute verletzt, berichtet die Polizei. In der Ortsmitte war ein Brand in einer ehemaligen Scheune ausgebrochen. Das Gebäude sollte eigentlich zu einem Wohnhaus umgebaut werden, erläutert Kreisbrandrat Norbert Thiel inFranken.de.

Feuerwehr in Happurg im Großeinsatz

Gegen 23.30 Uhr ging der Notruf ein: Ein Gebäude in der Kirchgasse stand in Flammen. "Die Anfahrt war schwer, und es gab starken Funkenflug", sagt Kreisbrandrat Thiel. Mehrere Feuerwehren nahmen den Kampf gegen den Brand auf, am Ende waren 140 Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Brand war allerdings verheerend. Die Giebelwand der Scheune stürzte ein und fiel auf einen Wohnwagen, der davor abgestellt worden war. Dadurch entstand plötzlich dichter Rauch, der die Feuerwehrleute überraschte.