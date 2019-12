Dichte Rauchsäule in Nürnberg: Firmengebäude brennt - Feuerwehr im Einsatz

Dichte Rauchsäule in Schweinau: Wie die Polizei Mittelfranken gegenüber inFranken.de bestätigt, hat am Dienstagvormittag (10.12.2019) ein Firmengebäude in Nürnberg zu brennen begonnen. Der betroffene Gewerbebetrieb befindet sich in die Schweinauer Hauptstraße.

Firmengebäude in Nürnberg brennt: Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist aktuell dabei, den Brand zu löschen. Weitere Informationen zur Schadenshöhe, möglichen Verletzten und der Brandursache liegen der Polizei noch nicht vor.

Sobald es weitere Entwicklungen zum Brand gibt, wird der Artikel an dieser Stelle aktualisiert.

