Nürnberg vor 1 Stunde

Feuer

Feuerwehreinsatz in Franken: Zwei Verletzte nach Brand in Wohnhaus

Die Feuerwehr ist am Samstagabend in Nürnberg im Einsatz. In der Ehemannstraße ist ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei wurden zwei Menschen verletzt.