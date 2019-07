Nürnberg vor 56 Minuten

Großeinsatz

Lithium-Desaster verhindert: Feuerwehr löscht brennenden Laster neben Recyclinghof

Durch ihr schnelles Eingreifen hat die Feuerwehr in Nürnberg eine Katastrophe verhindern können: Neben einem Recyclinghof hatte am Mittwochmorgen (3. Juli) ein Lastwagen in Flammen gestanden. Im Gebäude waren gefährliche Lithium-Batterien gelagert.