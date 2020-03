Feuerwehr-Großeinsatz in Nürnberg: Am Donnerstagmorgen (5. März 2020) gingen bei der Nürnberger Feuerwehr gegen 8.20 Uhr mehrere Notrufe ein. Die Anrufer berichteten von einem Zimmerbrand beziehungsweise aufsteigendem Rauch aus zwei Wohnhäusern in der Sebalder Altstadt. Dies teilte die Feuerwehr mit.

Die Integrierte Leitstelle schickte demnach sofort zwei Löschzüge mit insgesamt circa 40 Einsatzbeamten zur Einsatzstelle in der Nähe des Albrecht-Dürrer-Hauses. Die Feuerwehrkräfte verschafften sich Zutritt zur Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war. Dort löschten sie die Küche, die inzwischen in Vollbrand geraten war.

Mühsame Löscharbeiten verhindern Übergreifen auf Nachbargebäude

Während der Löscharbeiten nahm die Feuerwehr leichte Rauchschwaden aus dem Dachstuhl des Nachbarhauses wahr. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Wohngebäude bereits geräumt. Ein Bewohner hatte zuvor geistesgegenwärtig alle Nachbarn aufgefordert, die Häuser zu verlassen und sich in einem nahen Hotel zu sammeln.

Aufgrund der Rauchentwicklung im Nachbarhaus kämpften sich auch hier mehrere Feuerwehrtrupps ins dortige Gebäudeinnere, um die Ursache der Rauchschwaden ausfindig zu machen.

Nach und nach stellte sich heraus, dass das Feuer auf noch unbekanntem Wege auf das Nachbargebäude übergetreten war und sich dort im Dachgeschoss ausgebreitet hatte. Um das alte Gebäude so gut wie möglich zu schonen, ließen die Einsatzkräften Vorsicht walten: Sie bekämpften das Feuer, das sich hinter den Verschalungen von Decken und Wänden entzündet hatte, von Hohlraum zu Hohlraum in mühsamer Kleinarbeit.

Hierbei kam es mehrfach zu Rückzündungen der teils stark schwelenden Bauteile. Ein Übergreifen auf ein weiteres historisches Nachbargebäude konnte aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr verhindert werden.

Die Nachlöscharbeiten erstreckten sich bis in den späten Donnerstagabend hinein. Noch nach 18 Uhr musste Brandschutt abgetragen, um die Belastung der Geschossdecke zu minimieren. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte hierbei von Vertretern des Gebäudeeigentümers mit ihrem Fachwissen unterstützt.

Großeinsatz in Nürnberg: Einsatzkräfte arbeiten bis in die Nacht

Im Einsatz befanden sich sämtliche Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Almoshof, Werderau, Gartenstadt, Altenfurt und Boxdorf.

Menschen wurden nach bisherigem Stand nicht verletzt. Für zwei Katzen kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Während der Hauptlöscharbeiten blieben die Bergstraße und die Albrecht-Dürrer-Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die beiden vom Brand betroffenen Gebäude sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Hausbewohner kamen jeweils bei Freunden und Verwandten unter.