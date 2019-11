Feuer in Mittelfranken: Flammen greifen auf Tennishalle über

Update: 21.23 Uhr: Brand wurde gelöscht

Bei einem Feuer in Hersbruck wurden nach Infromationen der Polizei niemand verletzt. Das Feuer brach entgegen erster Meldungen nicht im Tennisheim aus, sondern in einem Geräteschuppen neben dem Tennisheim. Die Flammen schlugen aber auf das Tennisheim über. Wie die Polizei auf Nachfrage von infranken.de mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand bereits löschen.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Erstmeldung: Feuer in Tennisheim

Feuer in Hersbruck: Nach ersten Informationen steht das Tennisheim in Hersbruck in Mittelfranken derzeit in Flammen.

Personen sollen zum aktuellen Zeitpunkt nicht verletzt worden sein.