Am Montagnachmittag (09.03.2020) ist im Ortsteil Wetzendorf der Stadt Lauf an der Pegnitz der Dachstuhl eines Einfamilienhauses beinahe vollständig niedergebrannt. Dies berichtet die Polizei.

Eine Nachbarin hatte den starken Rauch bemerkt und zunächst den Hausbesitzer verständigt.

Mehrere Feuerwehren waren nötig, um den Brand zu löschen. Die Bewohner des Hauses sowie drei Katzen konnten rechtzeitig von Polizei und Feuerwehr gerettet werden. Verletzt wurde dabei niemand.

Zum Video "Welcher Feuerlöscher hilft bei welchem Brand? - Tipps zur Brandbekämpfung"

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 350.000 Euro.

In Unterfranken sind sechs Menschen bei einem Wohnhausbrand verletzt worden. Einer von ihnen erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht wurde.