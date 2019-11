Feuer in Altdorf: Polizei ermittelt - treiben Brandstifter ihr Unwesen?

Zu einer möglichen Brandstiftung kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23./24. November) in Altdorf bei Nürnberg. Feuerwehr und Polizei fanden mehrere Brandherde in einem leerstehenden Wohnhaus. Das berichtet die Polizei.

Altdorf bei Nürnberg: Zeug ruft Feuerwehr, weil er Verpuffungen hört

Kurz nach Mitternacht rief ein Zeuge die Feuerwehr, weil er mehrere Verpuffungen aus einem Haus in der Unteren Brauhausstraße hörte. Bei Eintreffen einer Polizeistreife war eine Rauchentwicklung deutlich sichtbar und die Feuerwehr konnte an mehreren festgestellten Brandherden offenes Feuer ablöschen. Nach ersten Einschätzungen vor Ort dürfte ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand.