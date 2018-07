Feuer im Nordostpark in Nürnberg: Dachkonstruktion in Flammen - tiefschwarze Rauchsäule

Am Montagnachmittag ist auf dem Dach eines Gebäudes im Nordostpark in Nürnberg ein Feuer ausgebrochen.



Tiefschwarze Rauchsäule weithin sichtbar



Wie die Nürnberger Feuerwehr mitteilt, kam es während Dacharbeiten des Rohbaus zum Brand von Bitumenbahnen.Gegen 14 Uhr rückte die Feuerwehr in den Nürnberger Nordostpark aus. Das Feuer griff rasch auf die Dachkonstruktion über. Aufgrund der Vielzahl der Notrufe und den Meldungen, dass sich noch Menschen auf dem Dach befinden, wurden neben den Löschzügen der Feuerwehr auch mehrere Rettungswagen sowie der Notarzt hinzugerufen. Rund 40 Einsatzkräfte wurden zum Einsatzort alarmiert.Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich sämtliche Arbeiter bereits selbst aus dem Gefahrenbereich gerettet. Nach einer ambulanten Untersuchung durch den Notarzt konnten alle Betroffenen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.Eine tiefschwarze Rauchsäule ist weiterhin noch über dem Gelände zu sehen. Die Einsatzkräfte, unter ihnen mehrere Truppen unter schwerem Atemschutz, gelangten mit insgesamt zwei Stahlrohren über das Treppenhaus und über eine Drehleiter auf das Dach. So schafften sie es den Dachflächenbrand rasch zu löschen. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte somit verhindert werden.Mit einer Spezialsäge schnitten die Feuerwehrleute im Anschluss die Dachkonstruktion auf, um die verborgenen Glutnester sicher ablöschen zu können.Die Ringstraße im Nordostpark musste für die Dauer des zweistündigen Einsatzes durch die Polizei gesperrt werden. Das Fachkommissariat des Polizeipräsidiums Mittelfranken führt die Brandursachenermittlung durch.