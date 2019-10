Mann belästigt Kinder auf Schulweg - Kriminalpolizei bittet um Hinweise: In Feucht (Landkreis Nürnberger Land) hat sich am Dienstagmittag (22. Oktober 2019) ein unbekannter Mann gegenüber Kindern in schamverletzender Weise gezeigt.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, teilt die Polizei Mittelfranken mit.

Grundschüler in Feucht belästigt: Hose in Unterführung heruntergezogen

Eine kleine Gruppe Kinder befand sich gegen 13.20 Uhr auf dem Weg von der Grundschule in der Schulstraße zum Hort in der Sternstraße. Der Tatverdächtige stellte sich in einer Bahnunterführung auf dem Schulweg vor die Kinder und sprach sie an. Dabei zog er seine Hose herunter und führte sexuelle Handlungen an sich durch.

Die Kinder informierten anschließend eine Betreuungskraft des Kinderhortes, welche Anzeige bei der Polizei erstattete.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich,

ca. 20 Jahre alt,

rundlich-dicke Figur,

nordeuropäischer Typ,

bekleidet mit blauer Jeans

und grün-weißes T-Shirt mit Löchern auf Bauchhöhe (vermutlich Beschädigungen/Ausfransungen im unteren Bereich des T-Shirts).

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern übernommen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.