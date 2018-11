Fesseln und Schusswaffe: Frau (62) in eigener Wohnung überfallen - Polizei bittet um Hinweise

Am späten Donnerstagabend wurde eine 62-Jährige in ihrer Wohnung in Schwaig bei Nürnberg Opfer eines Raubüberfalls. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der bislang unbekannte Täter drang gegen 22:30 Uhr in das Einfamilienhaus in der Händelstraße ein, überwältigte die Frau und fesselte sie. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er Bargeld von der 62-Jährigen. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten.

Nach einiger Zeit ergriff der Täter schließlich die Flucht. Wieviel und was er genau erbeutet hat, ist derzeit noch unklar. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, in die auch Polizeisuchhunde eingebunden waren, führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die 62-Jährige erlitt Verletzungen und steht unter Schock. Sie wurde medizinisch versorgt.

Das könnte Sie auch interessieren: Dreister Jugendlicher bestiehlt Seniorin (86) auf offener Straße

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Beim Täter soll es sich um einen jungen Mann handeln, der etwa 175 cm groß ist und zur Tatzeit dunkle Kleidung trug.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und sicherte unter anderem Spuren am Tatort. Das Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.