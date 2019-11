FCN mit eigenem Stand auf Nürnberger Christkindlesmarkt vertreten: Auf einer Pressekonferenz im Nürnberger Rathaus verrät Nils Rossow, neuer Vorstand des FCN, dass der Club 2019 eine eigene Bude bekommt. Der Verein würde dem Christkindlesmarkt damit eine größere Reichweite verschaffen wollen.

Spieler des FCN kommen auf den Christkindlesmarkt in Nürnberg

Das größte Highlight für Club-Fans vorweg: Die FCN-Spieler höchstpersönlich werden hin und wieder als Verkäufer am Stand vertreten sein. Auch die Vorstände geben sich dafür die Ehre. Wer also Glück hat, schaut zum richtigen Zeitpunkt zur Club-Bude am Christkindlesmarkt.

Doch was erwartet die Besucher am Stand des FCN noch? Laut Rossow würde der FCN stark mit dem Kunsthandwerk sowie karikativen Einrichtungen zusammenarbeiten. Er gibt zu verstehen, dass es an der Bude nicht nur Fanartikel zu kaufen geben soll. Stattdessen wird der Stand ein großes weihnachtliches Sortiment beinhalten. So will der Club seine Liebe zur Stadt Nürnberg zeigen, erklärt Rossow.