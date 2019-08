Häusliche Gewalt in Mittelfranken: Am Montagabend (5.08.2019) wurde die Polizei in Nürnberg gerufen: In der Fuggerstraße gab es einen Familienstreit, der außer Kontrolle geriet. Das berichtet die Polizei.

Polizeieinsatz in Nürnberg: Ehemann randaliert

Gegen 19.15 Uhr rückte die Streife zu dem Mehrfamilienhaus aus. Ihr war gemeldet worden, dass der Ehemann sich heftig mit seiner Frau streitet und randaliert.

Als die Beamten das Haus betraten, kam ihnen der Ehemann direkt entgegen. Er bedrohte die Polizisten und schlug mit Fäusten um sich. Die Polizisten wollten den Mann beruhigen. Als dies keinen Erfolg zeigte, drohten sie dem Mann, ihn mitzunehmen. Als sie ihn fesseln wollten, eskalierte die Situation.

Mann schlägt Polizist und verletzt zwei weitere Beamte

Mit der Faust schlug der 40-Jährige einem Beamten gegen den Kopf. Erst mit der Unterstützung weiterer Polizisten konnte der Angreifer schließlich überwältigt werden. Allerdings setzte sich der Mann derart zur Wehr, dass zwei weitere verletzt wurden.

Durch den Faustschlag erlitt der Polizist (32) eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Die beiden weiteren verletzten Beamten (21, 29) erlitten Schürfwunden und Hämatome. Der Angreifer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Er wollte sich allerdings nicht untersuchen lassen.

Der Angreifer kam vorläufig in Haft. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

