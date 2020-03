Neueröffnung in Nürnberg: Bereits über 90 Mal gibt es das beliebte Café "Extrablatt" - mit Standorten unter anderem in Kapstadt oder Marrakesch. Mit Nürnberg kommt das "Extrablatt" nun erstmals auch nach Franken.

Und auch die Umbauten gehen langsam auf das Ende zu. Ursprünglich war die Neueröffnung bereits für 2018 geplant. Die Baugenehmigung, die erst nach einem dreiviertel Jahr eintrudelte und diverse bauliche Verzögerungen machten diesem Plan jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Nun steht aber endgültig fest: Im April soll soll das Café "Extrablatt" endlich öffnen. Da man derzeit noch auf die ein oder andere Lieferung warte, könne man noch kein konkreteres Datum nennen, erklärt Harald Gänicke, Geschäftsführer des Cafés in Nürnberg, gegenüber inFranken.de.

Das Konzept des Cafés

Als "studentenorientierte Kneipe" beschreibt Gänicke das "Extrablatt", "in dem in dem am Morgen gefrühstückt, und bis nachts abgefeiert und gegessen werden kann". Die Kneipe eigene sich nichtsdestotrotz sowohl für Jung als auch für Alt.

Ob Burger, Pizza, Pasta oder Salate – in der Nürnberger "Extrablatt"-Speisekarte sollte sich für jeden Gast etwas finden lassen. Foto: Facebook.com Extrablatt

Was wird den Gästen geboten?

Als genauso vielfältig wie die Gäste entpuppt sich auch die Speisekarte des Cafés: Ob Burger, Pizza, Pasta oder Salate - hier ist für jeden Gast das Richtige dabei.

Auch auf gute Getränke wird Wert gelegt: Kaffeespezialitäten auf der Basis eigener Röst- und Mischungsrezepturen bilden den Kern des Angebots. Gute Weine, leckere Cocktails und regional passende Premium-Biere verwöhnen die Gäste.

Öffnungszeiten

Das Café "Extrablatt" hat täglich von 9 Uhr bis "Open End" geöffnet.

Adresse: Cafe Extrablatt Nürnberg, Lorenzer Platz 3 a, 90402 Nürnberg