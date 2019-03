Explosions-Gefahr in Nürnberg: Bagger reißt Gasleitung ab - Häuser werden evakuiert

Explosionsgefahr nach Gas-Austritt in Nürnberg: Bagger reißt am Mittwoch (20.03.2019) Gasleitung komplett ab.

Feuerwehrleute riechen Gas auf Baustelle

Bei Aushubarbeiten am Mittwochnachmittag riss ein Bagger an einer Baustelle in der Hans-Sachs-Gasse eine Gasleitung komplett ab. Das berichtet die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten an. Schon beim Eintreffen konnten die Feuerwehrleute riechen, dass Gas ausgetreten war. Messungen ergaben, dass sich bereits eine gefährliche Gas-Konzentration um die Baustelle gebildet hatte.

Die Bewohner der Gebäude nebenan wurden aus ihren Häusern geholt. Ein Störungstrupp der N-ERGIE kam zum Unfallort. Die Experten konnten glücklicherweise die beschädigte Gasleitung schließen.

Absperrung um Unglücksstelle: Verkehrsbehinderungen

Im Keller hatten sich hohe Gasmengen gesammelt. Ein Team des Gefahrgutzuges der Feuerwehr musste die betroffenen Räume lüften.

Spätere Messungen ergaben, dass die Gefahr für die Bewohner der angrenzenden Gebäude gebannt war. Niemand wurde verletzt. Wegen der Absperrung kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Spitalgasse und dem Hans-Sachs-Platz.