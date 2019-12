Exotisch essen: Außergewöhnliche Restaurants in Nürnberg

Auch in kulinarischer Hinsicht gibt es in Nürnberg viel zu entdecken. In unserer Auswahl stellen wir Ihnen drei ungewöhnliche Speiselokale der Stadt vor.

Marokkanisch und Fränkisch essen im Hayat's

Die Küche im Hayat's ist eine vergleichsweise unkonventionelle, aber leckere Fusion. Hier stehen nicht nur exotische marokkanische Spezialitäten auf der Speisekarte, sondern auch altbewährte Klassiker aus der fränkischen Küche.

Typisch marokkanisch sind zum Beispiel Gerichte aus der Tagine, einem Schmortopf, in dem traditionell Fleisch oder Fisch mit Gemüse zubereitet werden. Im Hayat's werden zur Verfeinerung der Gerichte Gewürze direkt aus Agadir verwendet. Zu empfehlen sind auch die sogenannten "Mezze", kleine arabische Vorspeisenvariationen von Hummus oder Tabouleh, die Sie nach Belieben kombinieren und mit Freunden oder Familie teilen können.

Wer lieber Hunger auf ein Wiener Schnitzel oder Rindergulasch mit Nudeln hat, wird im Hayat's ebenfalls glücklich. Mittags bietet das Restaurant seinen Gästen stets wechselnde Angebote zu einem moderaten Preis. Ausgesuchte Weine aus Marokko und Italien lassen außerdem das Abendessen im Hayat's zu etwas ganz Besonderem werden.

Adresse: Prinzregentenufer 3

Öffnungszeiten: Montag: 11:30 - 14:00, Dienstag bis Freitag: 11:30 - 14:00; 17:30 - 22:00, Samstag: 17:30 - 22:00, Sonntag: geschlossen

Webseite: www.hayats.de