Exhibitionist in Nürnberg unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Nürnberg sucht Zeugen: Am Sonntagmorgen, 15. März 2020 gegen 8 Uhr zeigte sich ein unbekannter Mann in Nürnberg gegenüber zwei Frauen in exhibitionistischer Weise.

Der Mann saß am Süßheimweg auf Höhe des Kinder- und Jugendhaus Wiese auf einer Parkbank und präsentierte sich schamverletzend. Zwei Frauen beobachteten ihn dabei. Als er dies bemerkte, flüchtete er mit seinem Fahrrad in Richtung Helenenstraße.

Wer hat den Vorfall mit dem Exhibitionisten beobachtet und kann Hinweise liefern?

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:

circa 1,80 m groß

circa 30 Jahre alt

schlank

dunkle Haare

Oberlippenbart

bekleidet mit dunkler Steppjacke und dunkelblauen Jeans

Sein Fahrrad ist silbern mit schwarzen Satteltaschen

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 0911/2112-3333.