Exhibitionist belästigt Frau in Nürnberg - Zeugen gesucht

Zeugen gesucht - Täterbeschreibung



Am Dienstagabend trat am Nürnberger Flachweiher ein unbekannter Mann als Exhibitionist auf. Wie die Polizei mitteilt, belästigte er mindest eine junge Frau. Nun bitten die Beamten um Hinweise auf den Täter.Eine junge Frau war gegen 19.15 Uhr im Alfred-Hensel-Weg unterwegs, als sich ihr ein auf einer Parkbank sitzender Mann in schamverletzender Weise zeigte. Als sich weitere Personen näherten, ergriff der Täter die Flucht in Richtung Münchener Straße.Laut Polizei war der Mann etwa 47 Jahre alt und 185 cm groß, schlank und bekleidet mit einem dunkelblauem T-Shirt mit weißem Aufdruck und einer blauen Jeans.Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.