Nürnberg vor 6 Stunden

Großer Andrang

Europawahl 2019: Wahlwütige Rumänen sorgen für Polizeieinsatz in Nürnberg

Hunderte Rumänen haben am Sonntagabend für einen Polizeieinsatz in Nürnberg gesorgt. Vor einem Wahllokal war der Andrang so groß, dass die Polizei absichern musste.