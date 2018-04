EU-Tour durch den Nürnberger Norden

Mit dem Fahrrad geht es am Dienstag, 8. Mai 2018, auf EU-Entdeckungstour durch den Nürnberger Norden. Los geht?s um 16 Uhr am Stadtpark / Ecke Maxfeldstraße. Stationen sind der Marienbergpark, der Albrecht Dürer Airport Nürnberg und der Gemüsebetrieb Höfler im Knoblauchsland. Neben Nürnbergs Wirtschaftsreferenten Dr. Michael Fraas wirken der Geschäftsführer des Nürnberger Flughafens Dr. Michael Hupe, der Umweltreferent der Stadt Nürnberg, Dr. Peter Pluschke, und Anton Offenberger vom Gemüseerzeugerring Knoblauchsland e.V. an der Fahrradtour mit. Das Europabüro im Wirtschaftsreferat der Stadt Nürnberg lädt dazu ein, sich über europäische Politik und ihre Folgen direkt vor Ort zu informieren.

Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, unterstreicht: ?Ob Zollunion, Binnenmarkt, Biodiversität oder Glyphosat ? europäische Politik hat konkrete Auswirkungen auch auf Nürnberg. Die EU-Tour ist deshalb eine tolle Gelegenheit, sich selbst ein Bild vor Ort zu machen.?

Die mobile Veranstaltung ist zugleich ein Beitrag zur europaweiten Städteinitiative ?Cities4Europe?, mit der sich die Stadt Nürnberg und mehr als 60 Städte in Europa für die europäische Zusammenarbeit einsetzen.

Die Gesamtstrecke der EU-Tour umfasst eine Länge von knapp zehn Kilometern (mit Pausen). Die Teilnahme ist kostenfrei, mitzubringen ist das eigene Fahrrad und wetterfeste Kleidung. Zum Abschluss der Tour gegen 19.30 Uhr besteht die Möglichkeit zur gemütlichen Einkehr.

Eine Anmeldung wird bis Mittwoch, 2. Mai 2018, per E-Mail an eu-buero@stadt.nuernberg.de oder telefonisch unter 09 11 / 2 31-76 76 erbeten. Weitere Informationen unter www.europa.nuernberg.de. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg