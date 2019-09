Nürnberg vor 1 Stunde

Abschiebeflug

Erste Sammelabschiebung am Airport Nürnberg: 19 Georgier müssen zurück in ihr Heimatland

Am Freitagvormittag sind insgesamt 19 abgelehnte Asylbewerber aus Georgien bei einer Sammelabschiebung zurück in ihr Heimatland geführt worden. Unter den Abgeschobenen befanden sich elf Personen, die in Deutschland straffällig wurden.