Die Fensterplätze im Nürnberger Rathaus mit Blick auf den Hauptmarkt sind zur Eröffnung desChristkindlesmarktes am Freitagabend (29. November) mit Sicherheit die mit Abstand begehrtesten Plätze in der Stadt. Die exklusive Gästeliste für die Logenplätze erstellte OB Ulrich Maly persönlich.

Drei Zimmer im Rathaus geliehen: Mitarbeiter müssen Arbeitsplätze räumen

"Die Protokollabteilung des Bürgermeisteramts "leiht" sich für dieses Ereignis drei Zimmer im Rathaus am Hauptmarkt 18", berichtet Christoph Böhmer, Leiter der Protokollabteilung im Nürnberger Bürgermeisteramt, gegenüber inFranken.de. Spätestens bis zum Freitagnachmittag müssen die betroffenen Mitarbeiter ihre Büros mit den begehrten Fensterplätzen räumen. Bis zum Eintreffen der Ehrengäste werden die Zimmer von der Protokollabteilung weihnachtlich geschmückt.

Perfekter Blick aufs Christkind: Oberbürgermeister wählt Exklusivgäste aus

Von den drei Fenstern haben die VIP-Gäste einen perfekten Blick auf das Christkind, das heuer von Johanna Sheffield und Juliana Leimgruber als Rauschgoldengel auf der Empore der Frauenkirche flankiert wird. Die Auswahl der Gäste für die begehrten Logenplätze übernahm Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) höchstpersönlich. Im Laufe des Jahres hatte Maly "neue Generalkonsuln, Minister sowie Amtskollegen aus Partnerstädten und der Region" zur Eröffnungszeremonie eingeladen, erklärt Christoph Böhmer. "Insgesamt handelt es sich dabei um einen sehr kleinen Personenkreis", betont Böhmer im Hinblick auf den exklusiven Charakter der VIP-Eröffnung des Christkindlesmarktes im Rathaus. Alle weiteren Informationen zum Christkindlesmark 2019 finden Sie auf unserer großen Landingpage.

Diplomaten, Politiker und Freunde des Christkindes: Das sind die Gäste

Neben den hochrangigen Gästen aus Diplomatie und Politik würde der Oberbürgermeister heuer auch Freunde des neuen Christkindes, Benigna Munsi, auf die kleine aber feine Gästeliste setzen lassen. Eltern und Verwandte des Christkindes seien laut dem Leiter der Nürnberger Protokollabteilung, "immer" zu der städtischen Eröffnungsparty eingeladen.