Update vom 06.05.2020, 17.42 Uhr: Container sollen vor Bombe schützen

Weil sich der Fundort auf freier Fläche befindet, müssen vor der Entschärfung Container als Splitterschutz aufgebaut werden.

Dieses Mal ist der öffentliche Nahverkehr betroffen. Die U-Bahnlinie U 1 wird am Donnerstag (7. Mai 2020) kurz vor Entschärfung bis zu deren Ende unterbrochen werden.

Update vom 06.05.2020, 17.37 Uhr: Evakuierung doch erst am Donnerstag

Die Evakuierung rund um den Bombenfund ist für den morgigen Donnerstag (7. Mai 2020) geplant, teilt die Stadt mit. Mittlerweile wurde ein Bürgertelefon eingerichtet: Dieses ist unter den folgenden Telefonnummern zu erreichen: 09 11 / 64 37 54 11 und 09 11 / 64 37 54 12.

Update vom 06.05.2020, 17.30 Uhr: Evakuierung wegen Entschärfung der Bombe wird vorbereitet

Nach einem ersten Plan soll eine Evakuierungszone von 500 Metern Umkreis eingerichtet werden, berichtet die Stadt Nürnberg. Dort gibt es rund 2700 Anwohner, deren Häuser nun geräumt werden könnten.

Sprengmeister Michael Weiß ist bereits vor Ort neben dem Parkplatz des Supermarkts CAN an der Brunecker Straße / Ingolstädter Straße.

Update vom 06.05.2020, 17.23 Uhr: Feuerwehr: „Bombe ist schwerer als beim letzten Mal“

Nach einem erneuten Fund einer Fliegerbombe auf einer Baustelle in Nürnberg läuft aktuell der Einsatz an. Mittlerweile ist bekannt, um welchen Sprengkörper es sich handelt.

„Die Bombe ist schwerer als beim letzten Mal“, erklärt ein Sprecher der Feuerwehr inFranken.de. Laut Stadt Nürnberg ist es eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit 500 Kilogramm Sprengstoff und zwei Aufschlagszündern.

Update vom 06.05.2020, 17.01 Uhr: Sprengstoff-Experte begutachtet Fliegerbombe

Nach dem Bombenfund am Montag (4. Mai 2020) auf einer Baustelle im Nürnberger Süden wurden Arbeiter am Mittwoch (6. Mai 2020) schon wieder fündig: Sie entdeckten erneut eine Fliegerbombe auf der Baustelle an der Ecke Bruneckerstraße / Ingolstädter Straße in Nürnberg.

Wie die Polizei inFranken.de mitteilt, wurde ein Sprengstoff-Experte gerufen. Ob die Bombe noch heute entschärft wird, ist aktuell noch unklar.

Update vom 04.05.2020, 17.15 Uhr: Bombe in Nürnberg entschärft

Laut Angaben der Stadt Nürnberg wurde die amerikanische Fliegerbombe erfolgreich entschärft: "Um 16.55 Uhr hat Sprengmeister Michael Weiß die Fliegerbombe erfolgreich entschärft."

Das bestätigt die Polizei Mittelfranken. "In Kürze werden die Verkehrssperren aufgehoben", heißt es vonseiten der Beamten.

Update vom 04.05.2020, 16.15 Uhr: Entschärfung trotz Gewitter

In Kürze soll die Entschärfung der Fliegerbombe beginnen, wie die Stadt Nürnberg mitteilt.

Wegen des "starken" Gewitters, das sich aktuell über der Nürnberger Region entlädt, musste ein Schutzzelt über der Grube aufgebaut werden. Sonst hätte der Sprengmeister nicht beginnen können. Durch diese Maßnahme kam es zu Verzögerungen.

Update vom 04.05.2020, 15.05 Uhr: Evakuierung in Nürnberg läuft

Die Evakuierung im Nürnberger Südosten läuft seit circa 15 Uhr. Der Luftraum über dem Sperrradius wurde abgesperrt.

Die Fliegerbombe wiegt lediglich 125 Kilogramm, nicht 250 Kilogramm. Die Stadt Nürnberg hat diese Angabe korrigiert.

Update vom 04.05.2020, 13.50 Uhr: Stadt Nürnberg plant Evakuierung nach Bombenfund

Die Evakuierung ist laut Angaben der Stadt Nürnberg für 14.30 Uhr am Montagnachmittag geplant. Von der Evakuierung sind 662 Anwohner betroffen.

Update vom 04.05.2020, 13.25 Uhr: ÖPNV nicht von Bombenfund beeinträchtigt

Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) ist nicht durch den Fund der Fliegerbombe in Nürnberg beeinträchtigt.

Laut Angaben der Stadt Nürnberg fahren die U-Bahnen trotz Entschärfung der Bombe weiter.

Update vom 04.05.2020, 13.15 Uhr: Erste Details zu Fliegerbombenfund in Nürnberg

Die Stadt Nürnberg hat erste Details zur gefundenen Bombe veröffentlicht: Demnach wurde die amerikanische Fliegerbombe neben einem Parkplatz eines Supermarktes entdeckt.

Sie lag in zwei Metern Tiefe und "verfügt über zwei intakte Aufschlagzünder", teilt die Behörde mit. Es wurde ein Evakuierungsradius von 300 Metern festgelegt. Ein Sprengmeister ist bereits vor Ort.

Erstmeldung vom 04.05.2020, 13.00 Uhr: Bombenfund in Nürnberg

In Nürnberg wurde am Montag (4. Mai 2020) eine Fliegerbombe gefunden. Der Bombenfund hat sich im Süden der Stadt ereignet.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Bombe, die zwei Zünder hat. Sie wurde nahe des Dutzendteichs gefunden.

Nürnberg: Absperrungen nach Bombenfund

"Beachten Sie bitte, dass es dort zu Verkehrseinschränkungen kommen kann", heißt es von Seiten der Beamten.

Laut Angaben der Stadt Nürnberg ist der Fundort der Bombe an der "Einfahrt Brunecker Straße/Ingolstädter Straße". Fotos der Agentur News5 zeigen den Bombenfund. Über eine mögliche Evakuierung und weitere Maßnahmen sind derzeit noch keine Informationen bekannt (Stand: 13.00 Uhr).

Dieser Artikel wird durch die inFranken.de-Redaktion aktualisiert, sobald Neuigkeiten seitens der Polizei, den Kampfmittelräumdienstes und der Stadt Nürnberg bekannt sind.

Erst im März 2020 wurde in Nürnberg eine Fliegerbombe gefunden: Sie wurde entschärft.

tu