Enkeltrick-Betrüger treiben in Mittelfranken ihr Unwesen - Polizei nimmt 22-Jährige fest

Die mittelfränkische Polizei warnt abermals vor Betrugsversuchen über Telefonanrufe. Besonders der Enkeltrick trat in den vergangenen Tagen vermehrt auf. Auch eine Festnahme konnte die Polizei verbuchen.

71-Jährige durchschaut Masche: Geldabholerin (22) festgenommen

Bereits am Mittwochnachmittag (10.07.) erhielt eine 71-Jährige den Anruf einer Frau, die sich als ihre Enkelin ausgab. Sie versuchte der Seniorin, mit dem klassischen Enkeltrick eine fünfstellige Bargeldsumme zu entlocken. Die 71-Jährige durchschaute den Betrugsversuch allerdings und rief umgehend die Polizei. Dadurch konnte am Donnerstagmorgen gegen 9.00 Uhr eine 22-Jährige festgenommen werden, die sich als Geldabholerin für die vermeintliche Enkelin ausgab.

22-Jährige wird Ermittlungsrichter vorgeführt - Haftantrag gestellt

Die 22-Jährige muss sich in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten. Außerdem wurde ein Haftantrag gestellt. Die Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (12.07.) einem Ermittlungsrichter zur Überprüfung der Haftfrage vorgeführt.

Nürnberg: Enkeltrickbetrüger stehlen mehrere tausend Euro von 91-Jähriger

Allerdings konnten andere Enkeltrickbetrüger im Nürnberger Stadtteil Weiherhaus Erfolge verbuchen. Bei einer 91-Jährigen gaben sich die Anrufer glaubhaft als Enkel aus. Die Seniorin übergab angesichts der vorgegaukelten finanziellen Notsituation am Donnerstagmittag mehrere tausend Euro an eine Unbekannte, die im Auftrag der erfundenen Enkel das Geld abholte.Auch eine Wahrsagerin war im März in Nürnberg unterwegs und betrog eine Frau um Geld.

Weiterer Fall in Erlangen-Höchstadt: Geschädigte gibt Täterbeschreibung ab

Auch in Erlangen-Höchstadt gelang es Tätern, Geld mit der Masche zu erbeuten. Mehrere tausend Euro gingen hier an die Betrüger. Bei diesem Fall liegt allerdings eine Beschreibung der Geldabholerin vor: weiblich, circa 45 Jahre alt, kräftige Statur, südländisches Aussehen, rundes Gesicht und gepflegte Erscheinung. Sie sprach englisch, genauso wie der Anrufer am Telefon.

Fachkommissariat der Kripo übernimmt Ermittlungen

In allen Fällen hat das Fachkommissariat für das Phänomen Enkeltrick der Kripo Nürnberg die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können Sie unter der 0911 2112-3333 abgeben.

Mehrfach aufgetretene Betrugsversuche: Polizei warnt und gibt Verhaltenstipps

Da es in den vergangenen Tagen vermehrt zu den Betrugsversuchen kam, warnt die Polizei Nürnberg nochmals vor Maschen wie dem Enkeltrick. Zusätzlich gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich am Telefon jemand nicht selbst mit Namen vorstellt. Nennen Sie niemals die Namen Ihrer Verwandten, fordern Sie den Anrufer vielmehr auf, seinen Namen selbst zu nennen.

Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Legen Sie sofort den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter (z.B. Enkel) ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und verwendeten Rufnummer selbst an und lassen sich den Sachverhalt bestätigen.

Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Lassen Sie sich nicht einschüchtern oder unter Druck setzen. Ihre wirklichen Verwandten werden Verständnis dafür haben und Sie keinesfalls unter Druck setzen.

Informieren Sie sofort die Polizei unter 110, wenn Ihnen der Anruf verdächtig vorkommt.

Weitere Betrugsmasche aufgetreten: Falsche Polizeibeamte

Vor allem in Roth kam es am Donnerstagabend zu einer weiteren Betrugsmasche: falsche Polizeibeamte. Zwischen 21.15 Uhr und 23.00 Uhr riefen die Täter bei mehreren Senioren an. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und berichteten von Einbrechern, denen die Polizei auf der Spur sei. Anschließend fragten sie die vermeintlichen Opfer nach Schmuck und Bargeld. Da alle angerufenen Personen richtig reagierten, das Gespräch beendeten und umgehend die Polizei verständigten, kam es zu keinen Geldübergaben.

Verhaltenstipps für die Masche "falsche Polizeibeamte"

Auch für diesen Fall gibt es Verhaltenstipps:

Seien Sie misstrauisch bei solchen Anrufen! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat sofort. Legen Sie aktiv den Telefonhörer auf bzw. beenden Sie das Gespräch aktiv, indem Sie die rote "Auflegen-Taste" drücken.

Gehen Sie am Telefon nicht auf Fragen zu Ihrer finanziellen Situation oder den Besitz von Wertsachen ein. Die Polizei fragt Sie grundsätzlich nicht nach Bargeld oder Wertsachen, ohne dass durch Sie vorher Anzeige erstattet wurde.

Übergeben Sie niemals Geld an Personen, die Ihnen unbekannt sind. Hinterlegen Sie es niemals an Örtlichkeiten für unbekannte Abholer.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis, ob in Uniform oder Zivilkleidung. Überprüfen Sie diesen sorgfältig.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei an. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus und fragen konkret nach dem Polizeibeamten, der dort beschäftigt sein soll. Notieren Sie sich den Namen des vermeintlichen Beamten. Ziehen Sie einen Nachbarn bzw. eine Person Ihres Vertrauens hinzu.

Beachten Sie, dass es den Tätern mittlerweile möglich ist, echte Rufnummern der Polizeidienststellen im Display anzeigen zu lassen.

Scheuen Sie sich nicht den Notruf unter der 110 zu wählen, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Durch eine schnelle Meldung unterstützen Sie die Arbeit der Polizei.

Seien Sie aufmerksam, wenn in Ihrer Nachbarschaft ältere Menschen alleine leben, sprechen Sie über dieses Phänomen.

Angehörige bitten wir, ihre älteren Verwandten zu informieren.