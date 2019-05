Feuerwehreinsatz in Schwabach am Samstagnachmittag, 25.05.2019: Wie die Polizei in einer Erstmeldung berichtet, findet aktuell ein Einsatz in der Fürther Straße in Schwabach statt.

In einer Tiefgarage hat sich "massiver Rauch" entwickelt, berichtet die Polizei am frühen Abend inFranken.de. Woher der Rauch stammt, sei aktuell noch unklar. Die Feuerwehr vermute, dass dieser aus einem angrenzenden Keller stammt.

Verletzte hat es nach ersten Informationen bisher nicht gegeben.

Sobald weitere Informationen vorliegen, lesen Sie hier mehr.