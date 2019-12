Einkaufen an Weihnachten: Welche Geschäfte haben in Nürnberg geöffnet?

Weihnachtseinkauf in Nürnberg - hier geht's: Wenn Sie an Weihnachten noch die ein oder andere Besorgung machen möchten, haben Sie etwa am Nürnberger Hauptbahnhof oder am Airport Nürnberg Möglichkeit dazu. Hier haben viele Geschäfte auch an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet. Aber Achtung: Die Öffnungszeiten weichen von den regulären Zeiten ab. Wir verraten, wo und wann Sie auch an den Feiertagen noch einkaufen können.

Rewe To Go am Bahnhof

Rewe To Go bietet auch über Weihachten rund 3.500 Artikel an seinem Standort am Nürnberger Hauptbahnhof an. Das sind die Öffnungszeiten an den Feiertagen: