Einfach zauberhaft: Ehrlich Brothers kommen mit Zusatzshow nach Nürnberg

Tickets für Ehrlich Brothers in Nürnberg: Seit bald 20 Jahren entwickeln die Ehrlich Brothers nun aufwendige Bühnenshows und Illusionen, die Jung und Alt zum Staunen bringen. Nachdem die Shows im Januar in Bamberg und Nürnberg so schnell ausverkauft waren, wollen die Brüder nun am 2. Mai 2020 mit einer dritten Zusatzshow in der Nürnberger Arena Versicherungen ihre fränkischen Fans verzaubern.

Dream & Fly: Das erwartet Sie bei der Ehrlich Brothers Show 2020

Die beiden Brüder versprechen, mit noch nie dagewesenen Illusionen die Nürnberger Arena Versicherungen zu rocken. Bei ihrer neuen Show "Dream & Fly" werden die beiden Zauberbrüder aus Feuerflammen einen Lamborghini schmieden oder das größte Süßigkeiten-Glas hervorzaubern. Unterstützt wird die Show durch eine Live-Band mit den Songs der Ehrlich Brothers.

Schnell noch Tickets für Nürnberg sichern

Aufgrund der großen Nachfrage organisierten die Ehrlich Brothers noch weitere Zusatzshows - unter anderem auch in Nürnberg. Hier ist wieder schnell sein angesagt!

