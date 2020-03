Nürnberg vor 46 Minuten

Einbruch in Nürnberger Innenstadt: Täter machen ordentlich Beute - Polizei bittet um Mithilfe

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in ein Geschäft in der Innenstadt eingebrochen. Hierbei erbeuteten sie Porzellanstücke in Wert eines sechsstelligen Eurobetrags.