Nürnberg vor 1 Stunde

Festnahme

Einbruch in Nürnberger Wahrzeichen: Polizei fasst Mann auf frischer Tat

Ein 66-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag in die Nürnberger Burg eingebrochen. Gegen Mitternacht schlug er eine Scheibe in der Kaiserkappelle ein und gelangte so in den ältesten Teil der Kaiserburg. Wenig später verhaftete die Polizei den Einbrecher.