Ein bahnbrechendes Erlebnis: Bowling in Nürnberg

Bowling in Nürnberg - das Blu Bowl

Wer in Nürnberg bowlen möchte, kommt am Blu Bowl nicht vorbei. Diese Bowlingbahn bietet Spielspaß für Jung und Alt und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Ein besonderes Event bietet das Blu Bowl mit dem sogenannten Cosmic Bowling. Dies beinhaltet zusätzlich zum Spiel eine Lichtshow mit Musikvideos und aktuellen Beats.

Im Blu Bowl gibt es einen Dresscode. Nicht erwünscht ist zu legere Bekleidung. Kleiden Sie sich chic,

aber dennoch bequem. Unpassend sind High Heels oder Miniröcke. Für Männer gilt: keine Muskelshirts, zerrissene Jeans oder Schlabberlook.