Eilmeldung: Frau mit Messer angegriffen - Täter auf der Flucht, Großfahndung in Nürnberg

Messerangriff in Nürnberg: Die Polizei fahndet am Sonntagmorgen mit einem Großaufgebot nach einem Mann, der in Nürnberg eine Frau mit einem Messer angegriffen haben soll. Zahlreiche Streifen sind rund um die Fürther Straße im Einsatz. Auch ein Hubschrauber kreist um das Gebiet. Laut Polizei sind auch mehrere Personensuchhunde im Einsatz.

Die Tat ereignete sich gegen 5 Uhr in der Fürther Straße in Nürnberg. Über die Schwere der Verletzungen und die Identität des Opfers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Zunächst stehe die medizinische Versorgung der Frau im Vordergrund, so ein Polizeisprecher.

Der mutmaßliche Täter sei männlich, von kleiner Statur, trage ein rotes Oberteil mit Kapuze und eine Jeans. Außerdem verlor er am Tatort einen Sportschuh. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich schnellstmöglich unter der 110 zu melden.

Über die Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Zur Zeit gehe man aber davon aus, dass sich Täter und Opfer nicht kannten, sagte ein Polizeisprecher. Die Tat weckt schlimme Erinnerungen an die Messerattacken auf Frauen im Stadtteil St. Johannis im Dezember 2018. Weitere Informationen folgen in Kürze.