Neue giftige Nester auf Festival-Gelände von Rock im Park 2019 am Donnerstag (6.06.2019) gefunden

werden . Die ersten Festival-Besucher sind eingetroffen.

Trotz Schädlingsbefall: Erste Besucher kommen aufs Festival-Gelände

Mit Hubwagen und Feuer entfernte ein aufgestocktes Team von Schädlingsbekämpfern bis Donnerstagmorgen, 9 Uhr, hundert Nester des Eichenprozessionsspinners auf dem Areal am Dutzendteich. Am Morgen verließen die Experten das Festival-Gelände. Alle Nester der gefährlichen Raupe konnten allerdings nicht entfernt werden. Bei den Arbeiten wurden neue gefunden, sagt André Winkel vom städtischen Servicebetrieb SÖR inFranken.de.

Mit Flatterband wurden die befallenen Bäume abgesperrt. Am Morgen tummelten sich bereits die ersten Festival-Besucher auf dem Gelände von Rock im Park. Im Laufe des Donnerstags wird mit einem großen Besucher-Ansturm gerechnet.

Eichenprozessionsspinner zuerst am Montag entdeckt

Am Freitag (07.06.2019) startet mit Rock im Park 2019 eines der größten Musikfestivals in Deutschland. Eine Woche zuvor hatte die Stadt Nürnberg das Festival-Gelände rund um den Dutzendteich noch auf Schädlinge untersucht und wurde dabei nicht fündig. Dann die schlechte Nachricht.

Am Montag wurde ein großer Befall mit Eichenprozessionsspinnern an 50 Bäumen entdeckt. Das berichtet Winkel von SÖR. Am Mittwoch gab es eine weitere Verschlechterung: Nun waren 100 Bäume befallen. Experten gingen gegen die giftige Schmetterlingsraupe vor. Bis zum Mittwochnachmittag wurde die Zahl der Mitarbeiter im Einsatz auf 40 aufgestockt.

Nesselgift in Haaren gefährlich für Menschen

Die Stadt hatte die Spezialfirma beauftragt. 20 Gruppen aus je zwei Mitarbeitern rückten dem Prozessionsspinner zu Leibe. Mit einem Hubwagen wurde ein Mitarbeiter zu den Nestern in den Bäumen gebracht. Dieser flammte das Nest ab und saugte es anschließend ab. Die Bäume wurden dabei laut Winkel nicht beschädigt.

Für den Menschen sind die Schmetterlingsraupen gefährlich. In ihren Haaren steckt ein Nesselgift, das zu Hautrötungen, Juckreiz und allergischen Schocks führen kann.

So erkennen Festival-Besucher Nester des Eichenprozessionsspinners

Auch Umweltschützer sehen generell das Vorgehen gegen die Raupen als notwendig an. "Das Gesundheitsthema ist ernst, das ist keine übertriebene Vorsicht", sagte Thomas Norgall vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland der dpa. Im Wald könne man betroffene Wege mal absperren, je tiefer es jedoch in Siedlungsbereiche hineingehe, desto problematischer werde es.

Der Schädling ist an den typischen Nestern zu erkennen, die sich wie ein weißes Gespinst oder dichtes Spinnennetz um starke Äste oder Astgabeln herumlegen. Die Nester sehen ähnlich aus wie bei der harmlosen Gespinstmotte. Der Eichenprozessionsspinner ist ein unscheinbarer Nachtfalter mit einer Flügelspannweite von gerade einmal 25 bis 30 Millimetern.