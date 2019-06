Dropkick Murphys überzeugen bei Rock im Park 2019: Und zwar mit Musik statt aufwendiger Bühnenshow

Nach "Feine Sahne Fischfilet"und "Bring Me the Horizon" lieferten nun auch "Dropkick Murphys". Noch kurz bevor die amerikanische-irische Folk-Punk-Band Dropkick Murphys am späten Freitagnachmittag auf die Bühne kam, gab es einen kleinen Moment der Aufregung: Mitten im Gewühl war ein Zuschauer kollabiert, die Security und die Helfer des Rettungsdienstes kämpften sich durch die enge Masse und halfen dem Fan nach draußen. Kurz vor 19 Uhr konnten Dropkick Murphys dann starten.

43+

Rock im Park 2019 im Ticker: Alle Nachrichten zum Festival gibt's hier

Wo andere Bands mit großer Lichtshow und Spezialeffekten aufwarteten, konzentrierten sich die Folk-Punker auf das Wesentliche: die Musik. Und das mit Erfolg. Nicht nur in den ersten Reihen feierten die Rock-Fans gemeinsam mit der Band. Besonderes Highlight: Der amerikanische Sänger Al Barr sprang von der Bühne und kam seinen Fans an der Absperrung besonders nah.

So heiß wird Rock im Park 2019: Das Wetter am Festival-Wochenende