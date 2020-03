Drei Angriffe in einer Nacht: Gewalttätiges Trio in Nürnberg unterwegs

Gewalt am frühen Morgen in Nürnberg: Am Dienstagmorgen (17. März 2020) um kurz vor 3 Uhr waren drei junge betrunkene Männer im Alter von 19 und 20 Jahren in der Nähe des Bahnhofs unterwegs, als einer der 19-Jährigen einen Passanten nach einer Zigarette fragte.

Der Täter trat den Mann, den er um eine Zigarette bat, mit dem Fuß, woraufhin er zu Boden ging. Das 33-Jährige Opfer erlitt Schürfwunden und verletzte sich am Knie.

Weitere Angriffe mit gefährlicher Körperverletzung

Das Trio zog weiter und in die Königstorpassage. Dort legten sie sich mit einem weiteren Passanten an. Der gleiche Täter schlug ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Der 45-jährige Geschädigte ging mit einer Platzwunde zu Boden und musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Drei trafen anschließend auf ein drittes Opfer, das mit der Faust geschlagen wurde und zu Fall kam. Der zweite 19-Jährige des Trios trat dem Mann, der bereits auf dem Boden lag, mit dem Fuß ins Gesicht. Der Dritte der Gruppe schlug daraufhin mit einer Krücke auf den unbekannten Mann ein.

Die Polizei konnte die drei gewalttätigen Männer festnehmen. Sie werden wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Drittes Opfer unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Das dritte Opfer, das nach wie vor unbekannt ist, sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 0911/2112-6115 melden.