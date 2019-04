Drastischer Schritt vor Ostern: Tierheim Nürnberg vermittelt keine Kleintiere

Tierheim Nürnberg vermittelt zu Ostern keine Kleintiere.

Vermittlungssperre für Hasen, Kaninchen & Co. dauert bis Ostermontag (16. bis 22. April 2019).

Deutscher Tierschutzbund gibt Tipps, auf was bei der Anschaffung eines Tiers ankommt.

Kurz vor Ostern erklärt das Tierheim Nürnberg, dass es ab Dienstag, 16. April 2019, für eine Woche keine Kleintiere mehr vermittelt. Dabei handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, erklärt Miriam Bader inFranken.de. Die Mitarbeiter des Tierheims haben die Sorge, dass Hasen, Kaninchen und andere Kleintiere als Ostergeschenke "irgendwo landen" könnten.

Tierheime in Bremen und Berlin pausieren ebenfalls Vermittlung

Tierheime in anderen Städten Deutschlands verfahren ähnlich und vermitteln vor Feiertagen keine Tiere mehr. Das zeigt Wirkung: Nach den Feiertagen landeten beispielsweise in Bremen deutlich weniger ungewollte Kaninchen, Hamster und Wellensittiche im Heim. "Es geht darum, Impulsgeschenke zu verhindern", sagte Gabriele Schwab als Sprecherin des größten Tierheims Europas in Berlin. "Früher konnte man Heiligabend losfahren und die ausgesetzten Tiere einsammeln."

Deutscher Tierschutzbund: "Tiere sind kein Geschenk"

Der Deutsche Tierschutzbunderläutert auf seiner Homepage, was angehende Tierbesitzer beachten sollten:

Die Tierschützer raten ausdrücklich davon ab, aus emotionalen Gründen ein Tier zu verschenken.

Vor der Anschaffung sollte man sich genau über das Verhalten und die Bedürfnisse des jeweiligen Tiers, insbesondere die artgerechte Haltung, informieren.

Statt ein Tier zu kaufen, rät der Tierschutzbund zum Besuch des nächsten Tierheims und zur Adoption.

Nach Ostermontag werden wieder Kleintiere im Tierheim Nürnberg vermittelt. Besucher dürfen sich aber schon im Vorfeld informieren. Das Kleintierhaus bleibt, trotz Ostern, zu den Vermittlungszeiten am Dienstag, Donnerstag und Samstag von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, teilt das Tierheim mit.