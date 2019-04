DJ Bobo mit neuer Show "KaleidoLuna" in Nürnberg: inFranken.de verlost 2x2 Tickets

2017 hat DJ Bobo mit der Show Mystorial sein 25-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. 2019 kehrt er mit einer ganz neuen Show zurück: "KaleidoLuna" - und ist damit auch in Franken zu Gast. Am Sonntag, 5. Mai 2019 um 18 Uhr steigt die Show in der Arena Nürnberger Versicherung.

Die Fans dürfen sich auf einen spektakulären Abend mit neuen Songs und seinen größten Hits freuen. Schon zu den 21 Konzerten der letzten Mystorial-Tour in ganz Deustchland kamen 150.000 Besucher und waren restlos begeistert.

Wer bei der Show am 5. Mai mit dabei sein will, hat jetzt eine einmalige Gelegenheit: inFranken.de und Argo Konzerte verlosen 2x2 Tickets (Sitzplätze).

Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und per Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist inFranken.de GmbH & Co KG. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Die Namen der Gewinner werden erfasst, aber nach Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht.

Und so funktioniert die Teilnahme: Einfach das folgende Formular ausfüllen. Teilnahmeschluss ist Sonntag, 28.04.2019, um 22 Uhr. Die Auswertung des Gewinnspiels und Benachrichtigung der Gewinner erfolgt am darauffolgenden Montag (29.). Viel Glück, wir von inFranken.de drücken die Daumen!

Pflichtfeld! Bitte ausfüllen.