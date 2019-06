Festivaltipps fürs Wochenende: 5 Dinge, die du bei Rock im Park 2019 machen musst

Rockfans warten schon sehnsüchtig darauf: Ab Freitag (07.06.) findet endlich wieder Rock im Park in Nürnberg statt. Die Namen der Headliner - Tool, Die Ärzte, Slipknot und Slayer auf ihrer "Final Tour" - lassen die Herzen höher schlagen. Auf dem Zeppelinfeld wird auch dieses Jahr wieder getanzt und mitgegrölt und die Stimmung wird kochen.

Doch Rock im Park ist mehr als die Gigs der Künstler an sich - da gibt es noch das Zeltplatzleben und weitere Dinge, die zu einem Festivalbesuch gehören. Wir haben unsere Nutzer auf Facebook gefragt, was man bei Rock im Park unbedingt gemacht haben muss. Unsere Tipps:

1. Dosenbier trinken

Die Ergebnisse drehen sich meist um den Genuss von Alkohol, so ist der erste Platz der Umfrage "Dosenbier trinken". Da es aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen nicht möglich sein wird, Glasflaschen mitzunehmen, greifen die meisten Festivalgänger zu Dosenbier. Und das kann ja auch genauso gut sein.

2. Flunkyball spielen

Und was lässt sich mit Dosenbier noch anstellen? Na klar, Flunkyball spielen. Das ist zumindest der zweite Platz der Umfrage. Jeder Spieler kriegt eine Dose Bier in die Hand, eine weitere wird in die Mitte gestellt und los geht's. Im Vornherein sollte sich aber über ein Wurfgeschoss gekümmert werden.

3. Spaß haben

Ein weitere Tipp unserer Facebook-Nutzer ist ganz elementar: Spaß haben! Na klar, drei Tage durchfeiern, zelten und Dixi-Klos können anstrengend werden. Aber Rock im Park ist nur einmal im Jahr und unter Berücksichtigung des ersten Tipps ist sowieso alles möglich.

4. Helga suchen

Wer hätte es gedacht, den vierten Platz der Umfrage belegt die gute alte Helga. Denn die ist anscheinend auf jeder Massenveranstaltung verschwunden. Der Running-Gag ist auch bei Rock im Park Tradition und deshalb wird auch dieses Jahr wieder nach Helga gesucht.

5. Noch mehr Bier trinken

Durchgeschwitzt, nass vom Regen oder von der Sonne gebrannt und auch noch heiser vom mitgrölen? Wenn alles nichts mehr hilft, kann der Festivalgänger an den fünften Tipp unserer Facebook-User denken: "Noch mehr Bier trinken"!

Die Umfrage hat noch weitere Tipps auf Lager. Die Vorschläge Trichtern, Pogen, Bier zum Frühstück, Dosenravioli essen, die Cantina Band hören und neue Leute kennenlernen sind ebenfalls hoch im Kurs.

