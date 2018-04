Die Blaue Nacht 2018: Verkauf des Premium-Tickets

Nur noch bis einschließlich Sonntag, 15. April 2018, 24 Uhr läuft der Verkauf des Premium-Tickets, mit dem man an zwei Tagen ?Die Blaue Nacht? erleben kann. Wer die Preview der Kunstprojekte aus dem Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb am Freitag, 4. Mai, und dann ?Die Blaue Nacht? am Samstag, 5. Mai, erleben möchte, kann bis kommenden Sonntag gegen einen Aufschlag von 3 Euro auf den Normalpreis (jede Kategorie) ein Premium-Ticket erwerben.

Der Vorverkauf für die Samstagstickets läuft parallel weiter und endet am 4. Mai (Geschäftsschluss). Alle Karten beinhalten die Fahrberechtigung im gesamten VGN-Bereich.

Erhältlich sind die Tickets online auf der Website der Blauen Nacht oder bei der Kultur Information im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, Telefon 09 11 / 2 31-40 00 (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen. alf

