Die Blaue Nacht 2018: Dan Reeder stellt seine Burgprojektion vor

Zu einem Gespräch mit dem Burgprojektionskünstler der diesjährigen Blauen Nacht, Dan Reeder, und einer Führung durch seine Ausstellung ?Anything goes? lädt das Projektbüro des Kulturreferats der Stadt Nürnberg ein. Am Dienstag, 24. April 2018, um 19 Uhr gibt es die Gelegenheit für ein Gespräch mit Dan Reeder, am Sonntag, 29. April, um 11 Uhr führt er durch seine Ausstellung. Beide Veranstaltungen finden statt in der Ausstellung im Glasbau des KunstKulturQuartiers, Königstraße 93, 1. Obergeschoss. Der Eintritt ist frei.

Bilder, die in den Köpfen der Gäste der Blauen Nacht hängen bleiben, sind die von der Projektion, die an der Kaiserburg zu sehen ist. In der Blauen Nacht 2018 werden es die Bilder von Dan Reeder sein, die Eindruck hinterlassen. ?Anything goes? heißt die Projektionsgeschichte, die Dan Reeder am Samstag, 5. Mai, ? dank der Unterstützung durch den langjährigen Sponsor, Nürnberger Versicherung ? an der Fassade der Kaiserburg entstehen lässt. Mit Motiven aus der Projektion und anderen Bildern gibt eine Ausstellung bereits im Vorfeld der Blauen Nacht einen tieferen Einblick in die Welt des Künstlers. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg