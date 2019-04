Die beliebtesten Flughäfen in Deutschland: Nürnberger Airport auf Platz 3

Mit dem Monat April startete der Sommerflugplan - und damit traditionell auch die Flugreisesaison. An welchem Flughafen lässt es sich am besten aushalten, wenn der Flieger mal wieder verspätet startet? Dieser Frage widmete sich das Fluggasthelfer-Portal AirHelp, indem es deutsche Reisende zu ihrer Meinung über die zehn größten Flughäfen des Landes befragte. Das Ergebnis: Die Flughäfen München, Frankfurt und Nürnberg sind bei deutschen Reisenden am beliebtesten.

Die beliebtesten Flughäfen in Deutschen: München mit der besten Bewertung

Der internationale Airport der bayerischen Landeshauptstadt München belegte kategorieübergreifend 4,04 von 5 möglichen Punkten und damit den ersten Platz der Analyse. Ganz knapp dahinter platzierte sich Europas größter Flughafen, der Fraport in Frankfurt, der nur 0,01 Punkte schlechter abschneidet. Komplettiert wird die Top drei durch den Nürnberger Flughafen Albrecht-Dürer-Airport mit einer Bewertung von 4,01 von 5 Punkten.

Während der Münchner Flughafen die anderen Airports vor allem in den Bereichen Kundenservice und Sauberkeit dominiert, besticht der Fraport mit seinem Einkaufs- und Essensangebot. In Nürnberg müssen Reisende hingegen mit den geringsten Wartezeiten beim Security-Check rechnen, wenn man den befragten Reisenden glauben darf. Auf dem vierten Platz des AirHelp-Rankings landet der Airport Düsseldorf (3,93 Punkte), dicht gefolgt von dem nur 60 Kilometer entfernten Flughafen Köln/Bonn (3,92 Punkte).

Berliner Flughäfen schneiden schlecht ab

Vergleichsweise schlecht werden hingegen die Berliner Airports bewertet. So belegt der Flughafen Berlin-Tegel (3,64 Punkte) in sämtlichen Kategorien den vorletzten Platz, während der Flughafen Berlin-Schönefeld (3,41 Punkte) kategorieübergreifend Dauergast auf dem letzten Rang der Analyse ist. Mit etwas Abstand landet der Hamburger Flughafen (3,84 Punkte) auf Platz acht der Analyse. Aber immerhin: Im Bereich Sauberkeit wurde der norddeutsche Flughafen am zweitbesten bewertet.

Deutschlands beste Flughäfen: Das Ranking im Überblick

Über die Umfrage

AirHelp hat 1000 Reisende in Deutschland im Alter zwischen 16 und 86 Jahren nach ihrer Meinung zu den größten Flughäfen des Landes befragt. Diese konnten die Airports in den Kategorien Einkaufsmöglichkeiten, Essensangebot, Kundenservice, Wartezeit und Sauberkeit mit jeweils 1 bis 5 Punkten bewerten, wobei 5 Punkte den Bestwert darstellten.