Der Hundeflüsterer auf Tournee: Jetzt Karten für Cesar Millan in Nürnberg gewinnen

Er kennt und versteht Hunde genau: Ihre Psyche, ihre Wünsche, ihre Macken. Die Rede ist von Cesar Millan, besser bekannt als "Der Hundeflüsterer". Dieses Jahr füllt der erfolgreiche "Hundeflüsterer" aus Amerika mit seinem neuen Programm "It´s All About Family" wieder deutschlandweit die Arenen. Im November tritt er live in Nürnberg auf. Schnell sein lohnt sich: Bereits seine letzte Tournee "Leader of the Pack 2014/15" und "Once Upon A Dog 2017/18" waren restlos ausverkauft.

Bekanntester Hundetrainer in Amerika

Gut 200.000 Zuschauer erlebten Cesar Millan, seine lehrreichen und äußerst unterhaltsamen Ausführungen zum Thema Hund und der Spezies Mensch, in den letzten Jahren. Viele kennen ihn auch aus seiner neuen Edutainment-Show. In Deutschland wurde der 49-Jährige besonders durch die Fernsehserie "Der Hundeflüsterer" bekannt. Neben seiner Karriere als US-amerikanischer Hundetrainer ist er auch Buchautor.

Wertvolle Tipps und Tricks im Umgang mit Fellnasen

Während seiner Deutschlandtournee macht er Halt in Franken. Die Zuschauer dürfen sich auf einen unterhaltsamen und humorvollen Live-Auftritt freuen, gemeinsam mit seinen vier- und zweibeinigen Freunden. Dabei erteilt der "Hundeflüsterer" wertvolle Ratschläge und Tipps, damit das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier klappt. Denn Cesar Millan weiß, wie schwierig sich die Beziehung zwischen einem Hund und einer ganzen Familie gestalten kann.

Cesar Millan auf Tour mit seinen Söhnen

Die Show ist aber nicht nur für Hundeliebhaber gedacht: Wenn Cesar Millan erzählt und sein Expertenwissen teilt, hängt ihm einfach ein jeder an den Lippen. Zum ersten Mal wird er von seinen beiden Söhnen Calvin und Andre begleitet, die schon in den TV-Shows dabei waren.

Moderator führt unterhaltsam durch deutschsprachige Show

Wie bereits bei den vergangenen Erfolgstourneen führt ein Moderator in deutscher Sprache und mit viel Witz und Charme durch die Show. Bei der aktuellen Tour wird Moderator Daniel Boschmann diese Aufgabe übernehmen, der seit Anfang des Jahres gemeinsam mit Marlene Lufen in der Primetimeshow "Dancing on Ice" auf Sat.1 im Einsatz ist.

Cesar Millan zeigte sich bereits sehr erfreut über die erneute Zusammenarbeit mit Boschmann. Schon beim Kennenlernen vor den ersten gemeinsamen Shows 2015 merkten die beiden, dass die Chemie stimmt - und das merkt man auch auf der Bühne. "Es ist großartig wieder mit Cesar auf der Bühne zu stehen, denn er ist ein toller Mensch. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wieder die großen und kleinen Geschichten unserer Zuschauer erfahren. Es sind besondere Momente, die wir zusammen erleben dürfen.", so Daniel Boschmann.

Jetzt mitmachen und gewinnen

Die letzten Tourneen waren schnell ausgebucht. Sollte man keine Karten mehr bekommen: inFranken.de verlost 2x2 Sitzplatz-Karten für die Show am 12. November 2019 um 20 Uhr in Nürnberg. Das Gewinnspiel endet am Montag, 2. September 2019, um 12 Uhr. Dann werden die Gewinner ausgelost und per Mail benachrichtigt.

