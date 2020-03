"Defender Europe": Coronavirus bremst Militärübung aus, 100 Demonstranten in Nürnberg

Demonstration gegen "Defender Europe" in Nürnberg

Zudem stellten sich "Defender Europe" am Donnerstag, 12. März 2020, rund 100 Demonstranten am Airport Nürnberg entgegen. Sie zeigten Plakate mit "Frieden schaffen ohne Waffen", "Kriegsspiele verhindern" und "Stoppt das Aufrüsten für den nächsten Krieg".

Erst am 5. März hatten US-Soldaten fränkischen Boden betreten: Mit einer Sondermaschine landeten 200 von ihnen am Airport Nürnberg. Es waren die ersten von planmäßig etwa 2000 Soldaten, die am Flughafen ankommen sollen. Begrüßt wurden sie vom Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Wo und wann in Franken Teile des Großmanövers stattfinden werden, ist zur Zeit nicht bekannt.

Militärkonvois rollen bei Großübung "Defender Europe 20" durch Franken

Die Militärübung war bereits im Januar gestartet, allerdings mit nur wenigen Transporten. Insgesamt sollten etwa 20.000 US-Soldaten quer durch Deutschland transportiert werden.

Was wird bei "Defender Europe 20" geübt?

Die Großübung sollte die größte US-Truppenverlegung nach Europa seit 25 Jahren werden. Darüber hinaus waren weitere Übungen in Deutschland, Polen, Georgien und dem Baltikum mit insgesamt 37.000 Soldaten geplant. Doch erst am Mittwoch, 11. März 2020, hatte Norwegen den zentralen Teil der großen internationalen Militärübung "Cold Response" mit Tausenden Soldaten - auch aus Deutschland - wegen des Coronavirus abgesagt.