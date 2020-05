Dafür sollen "innovative, pragmatische Lösungen" her, wie etwa die Befreiung der Gastronomie von den Gebühren für Tisch- und Stuhl-Aufstellungsflächen. Zusätzlich will die Stadt mit eigenen Vorschlägen für künftige Lockerungen kommen. Der Hintergedanke dazu: "Ich glaube, dass wir als Kommune an einem Fest oder einer Veranstaltung und deren Genehmigung näher dran sind, als die ministeriellen Schreibtische", sagt der CSUler.

Die Task-Force soll vom Wirtschaftsreferat der Stadt Nürnberg geleitet werden. Außerdem mit dabei sind verschiedene Verbände, wie etwa die DEHOGA, der Handelsverband Bayern oder auch die Kongress- und Tourismuszentrale. Auch Professorin Veronika Grimm, seit April 2020 Mitglied der fünf Wirtschaftsweisen, wird Teil der Task-Force sein.

Diese Bereiche will Marcus König ansprechen

Angesprochen werden sollen vor allem verschiedene Bereiche des lokalen wirtschaftlichen Lebens, wie Gastronomie, Hotellerie, der Handel, der Dienstleistungssektor oder das Messewesen. Auch die kulturelle Branche soll unterstützt werden, sowie die Stadtgesellschaft insgesamt.

Dass eine Corona-Task-Force sinnvoll ist, erklärte eine Gruppe namhafter Wissenschaftler schon vor wenigen Wochen in einem Papier zum Weg aus dem "Lockdown". Unter ihnen war auch Professorin Grimm. Nürnberg wird hierfür zum Pilotprojekt: "Wir machen das jetzt als erste Großstadt in Deutschland", erklärt OB König.