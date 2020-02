Nürnberg vor 1 Stunde

Angst vor Coronavirus: Zahlreiche Absagen bei Nürnberger Fachmesse

Das Coronavirus macht sich nun auch in der Wirtschaft immer stärker bemerkbar. Nachdem das "Mobile World Congress" in Barcelona komplett abgesagt wurde, fehlen nun auch bei der "Embedded World" in Nürnberg zahlreiche namhafte Aussteller.