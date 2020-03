Coronavirus Nürnberg - vier Tote in der Region - Liveticker

Coronavirus: Vierte Tote am Freitag (27.03.2020) bestätigt

Aktuell 367 registrierte Infizierte im Raum Nürnberg (Stand: 27.03.2020)

Stadt Nürnberg: 213 Fälle / Kreis Nürnberger Land: 154 Fälle (Stand: 27.03.2020)

Nachbarschaftshilfe: Hier können Sie Menschen aus der Risikogruppe unterstützen

Corona trifft Nürnberger Flughafen: Fast alle Passagier-Flüge fallen aus

Bürgertelefon in Nürnberg zum Coronavirus unter der Rufnummer 0911 / 64375-888 erreichbar

Über Tests entscheidet der Hausarzt oder die kassenärztliche Vereinigung

Schulausfall wegen Coronavirus: Alle Schulen, Kindergärten und Kitas in Nürnberg bleiben von Montag (16. März 2020) bis zum Ende der Osterferien (19. April 2020) geschlossen, das teilte Ministerpräsident Markus Söder auf einer Pressekonferenz mit. Die Stadt Nürnberg schließt ab Dienstag (17. März 2020) bis einschließlich 19. April 2020 weitere öffentliche Einrichtungen. In Nürnberg herrscht indes, wie in ganz Bayern, eine Ausgangsbeschränkung. Ab Samstag (21.03.2020) 0 Uhr, bis Freitag (03.04.2020) gilt im ganzen Freistaat eine vorläufige Ausgangsbeschränkung.

Update vom 27.03.2020, 15.42 Uhr: Frau stirbt wegen Coronavirus-Erkrankung

Am Freitag (27.03.2020) meldet das Landratsamt das vierte Todesopfer im Raum Nürnberg. Dabei handelt es sich um eine 86 Jahre alte Frau aus Röthenbach.

Bisher sind im Nürnberger Land drei Menschen wegen einer Coronavirus-Erkrankung aus dem Leben geschieden, in der Stadt starb am Donnerstag (26.03.2020) eine 78-Jährige im Klinikum Nürnberg.

Im Nürnberger Land gibt es am Freitag 154 registrierte Corona-Fälle. 18 Patienten sind im Krankenhaus, drei davon sind auf der Intensivstation.

Update vom 27.03.2020, 13.45 Uhr: Coronavirus-Hotline für ehrenamtliche Hilfsangebote

Die Stadt Nürnberg richtet – zusätzlich zum Bürgertelefon zu allgemeinen Fragestellungen rund um das Coronavirus – eine Hotline für ehrenamtliche Hilfsangebote, Ältere und Hilfesuchende ein. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Freitag (27.03.2020) hervor. Die neue Hotline ist künftig von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-23 44 oder per E-Mail an engagiert@stadt.nuernberg.de zu erreichen. Das Bürgertelefon der Stadt Nürnberg unter der Rufnummer 09 11 / 6 43 75-8 88 bleibt weiterhin von Montag bis Sonntag von 8.30 bis 16 Uhr besetzt.

Die Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement des Referats für Jugend, Familie und Soziales, das Seniorenamt der Stadt Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Aktiver Bürger (ZAB) und vielen weiteren Organisationen betreut die neue Hotline. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitten um Verständnis, dass es zu Beginn einige Zeit in Anspruch nehmen kann, bis Hilfesuchende und Hilfsangebote passend zusammengebracht werden können. Aktuelle Informationen sind im Internet zu finden unter www.engagiert.nuernberg.de.

Update vom 26.03.2020, 16.32 Uhr: Erste Nürnbergerin stirbt mit Coronavirus-Erkrankung

Erste Corona-Tote aus Nürnberg: Am heutigen Donnerstag (26.03.2020) verstarb eine 78-Jährige im Klinikum Nürnberg, erklärt die Stadt. Die Frau ist am Coronavirus erkrankt. Es sei der erste bekannte COVID-19-Todesfall in der Nürnberger Bürgerschaft.

Die Zahl der Infizierten in Nürnberg steigt indes weiter an. Bis Donnerstagnachmittag zählen die Stadt und der Landkreis insgesamt 340 Infizierte.

Update vom 26.03.2020, 13.55 Uhr: Nahezu alle Passagier-Flüge von Nürnberg fallen aus

Es ist eine Hiobsbotschaft für den Airport Nürnberg: Fast alle Airlines haben wegen den Auswirkungen der Corona-Krise ihre Passagier-Flüge vom Nürnberger Flughafen gestrichen, erklärt Sprecher Christian Albrecht. Damit bleiben dem Airport nur noch die Fracht- sowie die Rettungsflüge übrig. Vor Corona machten die Passagier-Flüge den „absoluten Großteil“ der Flugbewegungen in Nürnberg aus, so Albrecht.

Wie hoch der wirtschaftliche Schaden wegen Corona sein wird, ist noch nicht absehbar. Es hängt auch davon ab, wie lange die Flüge wegen Ausgangsbeschränkungen und Reiseverboten ausfallen. Der Flugverkehr hatte zuvor bereits mit weiteren Problemen zu kämpfen. Hierzu zählen:

Schwächelnde Konjunktur

Anhaltende Handelskonflikte

Fehlende Flugzeuge im Markt (Ryanair, ein Hauptkunde des Airport Nürnbergs leidet besonders vom Grounding der Boeing B737 MAX)

Wie es nun weitergeht, ist unklar. Viele Mitarbeiter des Nürnberger Flughafens arbeiten ab April zunächst für drei Monate in Kurzarbeit. Mit einer Prognose für die Zukunft tut sich Albrecht schwer: „Wegen Corona ändert sich die Lage aktuell stündlich“, sagt er. Eine Sache stimmt ihn allerdings zuversichtlich. Einige Airlines wollen bereits in den kommenden Tagen ihren Winterflugplan veröffentlichen. Auf der Homepage des Airport Nürnberg erhalten Fluggäste die neuesten Informationen zu den Folgen der Corona-Krise.

Update vom 25.03.2020, 18.15 Uhr: Zahl der Corona-Patienten in Nürnberg steigt auf 180

Bis Mittwoch (25.03.2020, 17 Uhr) waren dem Gesundheitsamt Nürnberg 180 positiv getestete Personen gemeldet. Davon sind 17 Personen inzwischen wieder aus der Quarantäne entlassen worden. Nach wie vor befinden sich vier infizierte Menschen in stationärer Behandlung. In häuslicher Quarantäne sind aktuell circa 1 000 Kontaktpersonen der Kategorie 1. Am Bürgertelefon gingen am Mittwoch 558 Anrufe ein.

Update vom 25.03.2020, 18.10 Uhr: 124 Infizierte im Nürnberger Land

Im Landkreis Nürnberger Land gibt es gegenwärtig (Stand: 25.03.2020, 15 Uhr) 124 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Zwölf von ihnen werden in Kliniken versorgt, zwei davon wiederum beatmet. Dies teilte das Landratsamt Nürnberger Land mit.

Von den 124 insgesamt bislang bestätigten Fällen – 31 mehr als am Dienstag (24.03.2020) – befinden sich 25 in Röthenbach, 17 in Burgthann, 15 in Schwaig, 14 in Lauf, acht in Feucht, sieben in Hersbruck, sechs in Schwarzenbruck und fünf in Schnaittach.

Update vom 24.03.2020, 13.11 Uhr: Wo gibt es Corona-Tests in Nürnberg?

Drei häufigsten Fragen an Coronavirus-Hotline: Seit der Einrichtung des Bürgertelefons vor mehr als zwei Wochen gingen bereits über 7.500 Anrufe ein, teilt die Stadt Nürnberg mit. Täglich sind das im Durchschnitt rund 400 Anrufe. Diese Fragen werden am häufigsten gestellt:

Wie ist der Ablauf beim Corona-Test?

Dauer: Wie lange muss ich auf das Ergebnis warten?

Was sind aktuell die Risikogebiete?

Das sind die Antworten: Wenn Sie denken, dass sie am Coronavirus erkrankt sind, sollten Sie sich entweder telefonisch bei Ihrem Hausarzt melden oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 anrufen, erläutert eine Sprecherin der Stadt Nürnberg. Der Arzt entscheide, wo der Test stattfindet. „Drive-Through-Tests“ wie in anderen Städten gebe es in Nürnberg nicht.

Auf das Coronavirus getestete Patienten müssten unterschiedlich lange auf ihr Ergebnis warten. Dies sei abhängig davon, welches Institut den Test macht und wie stark aktuell die Auslastung ist. Auf der Corona-Informationsseite der Stadt Nürnberg ist von „mehreren Tagen“ die Rede.

Die aktuellen Risikogebiete weist das Robert-Koch-Institut aus:

Ägypten: ganzes Land

China: Provinz Hubei (inklusive Stadt Wuhan)

Frankreich: Region Grand Est (enthält: Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne)

Iran: ganzes Land

Italien: ganzes Land

Österreich: Bundesland Tirol

Spanien: Madrid

Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

USA: Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York

Update vom 23.03.2020, 07.29 Uhr: Positives Testergebnis für Nürnberger Bundestagsabgeordneten

Der Bundestagsabgeordnete Michael Frieser (CSU) wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie er selbst mitteilte. Aus diesem Grund muss er eine weitere Woche ohne Außenkontakte in häuslicher Quarantäne bleiben. Der 55-Jährige kann daher auch nicht an der Bundestagsdebatte am Mittwoch um die Corona-Notfallpakete teilnehmen.

Er ist der direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Nürnberg-Süd und hat sich am Abend der Kommunalwahl angesteckt. Unter den Teilnehmern war Daniel Peter Forster (CSU), Vorsitzender der Fraktion im Bezirkstag, bei dem das Virus kurze Zeit nach dem Treffen diagnostiziert worden war. Michael Frieser ist dabei aber die bisher einzig positiv getestete Person der 15 Personen, die mit Forster in Kontakt waren.

Update vom 22.03.2020, 16.45 Uhr: Coronavirus fordert erste Todesopfer im Raum Nürnberg

Im Landkreis Nürnberger Land hat das Coronavirus die ersten Todesopfer gefordert: Laut Landratsamt Nürnberger Land sind zwei Patienten an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Es handelte sich um zwei 83 Jahre alte Männer aus Röthenbach bzw. Hersbruck, die seit einigen Tagen im Krankenhaus in Lauf intensivmedizinisch behandelt worden waren. Im Landkreis Nürnberger Land seien gegenwärtig 71 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Bis zum Samstagabend (22.03.2020) sind in der Stadt Nürnberg 93 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet das Presse- und Informationsamt. Rund 900 Menschen habe das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg als Kontaktpersonen der Kategorie 1 identifiziert.

Update vom 20.03.2020, 19.00 Uhr: Marcus König nicht mit Coronavirus infiziert

Der Oberbürgermeisterkandidat der CSU in Nürnberg, Marcus König, ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. „Ich bin sehr erleichtert“, lässt sich König in einer Mitteilung der CSU vom Freitag (20.03.2020) zitieren. König hatte sich am Vortag in Quarantäne begeben und sich testen lassen, nachdem er als Kontaktperson eines Infizierten identifiziert worden war.

König war bei der Oberbürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag in Nürnberg knapp als Führender aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen. In der per Briefwahl durchgeführten Stichwahl, die am 29. März ausgezählt wird, steht König dem zweitplatzierten SPD-Bewerber Thorsten Brehm gegenüber.

Update vom 20.03.2020, 15.50 Uhr: Mittlerweile über 100 Infizierte im Raum Nürnberg - Landratsamt sucht Freiwillige

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen im Nürnberger Land ist auf 42 gestiegen. Das sind neun mehr als gestern. Insgesamt sind damit im Raum Nürnberg 103 Menschen an dem Virus erkrankt.

Das Landratsamt Nürnberger Land bittet Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Medizinstudierende aus dem Nürnberger Land, die derzeit nicht oder nicht mehr arbeiten, sich bei der Landkreisverwaltung unter personalverwaltung@nuernberger-land.de zu melden. Die Freiwilligen sollen als Unterstützung für Ärzte und Pflegepersonal in Krankenhäusern eingesetzt werden, falls diese an ihre Kapazitätsgrenze stoßen.

Update vom 19.03.2020, 18 Uhr: OB-Kandidat Marcus König (CSU) in Quarantäne

Der Oberbürgermeisterkandidat der CSU in Nürnberg, Marcus König, ist wegen einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus in Quarantäne. König sei mit einer Person in Kontakt gekommen, die positiv auf das Virus getestet wurde, teilte die CSU am Donnerstag (19.03.2020) in Nürnberg mit. „Jetzt gilt es Verantwortung für die Menschen zu übernehmen, die mir trotz aller Vorsichtsmaßnahmen noch begegnen könnten. Daher ist der Gang in die Quarantäne unausweichlich.“

König war bei der Oberbürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag in Nürnberg knapp als Führender aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen. In der per Briefwahl durchgeführten Stichwahl, die am 29. März ausgezählt wird, steht König dem zweitplatzierten SPD-Bewerber Thorsten Brehm gegenüber.

Update vom 19.03.2020, 16:30 Uhr: Rufnummer des Bürgertelefons geändert

Ab Freitag (20.03.2020) ist das Bürgertelefon der Stadt Nürnberg zum Coronavirus unter der Rufnummer 09 11 / 6 43 75-8 88 erreichbar. Das Telefon ist von 8:30 Uhr bis 16 Uhr besetzt.

Update vom 19.03.2020, 16 Uhr: 34 Infektionen im Nürnberger Land

Im Landkreis Nürnberger Land gibt es aktuell 34 Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben - das sind elf mehr als gestern. Ein Patient ist schwer erkrankt und wird im Krankenhaus behandelt. Die Fälle sind über den gesamten Landkreis verteilt.

Update vom 19.03.2020, 13.30 Uhr: Weitere Schließungen und Absagen

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie hat die Stadt Nürnberg weitere Absagen und Schließungen bekanntgegeben. Die Blaue Nacht 2020, die am 1. und 2. Mai hätte stattfinden sollen, hat das Kulturreferat am Donnerstag (19.03.2020) abgesagt. Es wird keinen Ersatztermin geben.

Des Weiteren ist das Standesamt grundsätzlich für den Publikumsverkehr geschlossen. Bereits verabredete Trauungen können aber stattfinden. Auch für Geburtsanzeigen und Sterbefälle ist das Standesamt weiterhin erreichbar.

Alle städtischen Spielplätze und Spielhöfe im Stadtgebiet sind ebenfalls bis auf Weiteres gesperrt. Die Sperrung gilt zusätzlich für Grillplätze, Bolzplätze, Bewegungsparks sowie weitere Freizeiteinrichtungen wie beispielsweise Skateanlagen.

Coronavirus: Bürgertelefon in Nürnberg

Bürgerhotline zum Coronavirus in Nürnberg freigeschalten: Seit dem heutigen Donnerstag (05.03.2020) können sich Nürnberger mit ihren Fragen zu Corona an ein speziell eingerichtetes Bürgertelefon wenden.

Telefonnummer und Erreichbarkeiten

Das Corona-Telefon ist unter der bisherigen Bürgerhotline des Gesundheitsamts zu erreichen: Telefonnummer 0911/2 31-1 06 66. Erreichbar ist das Bürgertelefon von Montag bis Donnerstag zwischen 8.30 und 16 Uhr sowie am Freitag von 8.30 bis 12 Uhr.

Welche Fragen zum Coronavirus werden beantwortet?

Mitarbeiter der Nürnberger Stadtverwaltung beantworten Fragen zum Coronavirus.

Allerdings gibt es auch Einschränkungen: Mit spezifischen medizinischen Fragen, etwa zu untypischen Krankheitssymptomen oder zur Rolle von bestehenden Vorerkrankungen, sollten sich Nürnberger an ihren Hausarzt oder andere niedergelassene Ärzte wenden, erklärt die Stadt.