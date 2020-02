Gesundheitsamt warnt: Baldiger Coronavirus-Ausbruch in Franken

Noch kein Infizierter in Nürnberg verzeichnet (Stand: 27.02.2020)

Schutz vor Sars-CoV-2: Fränkische Experten raten zu häufigem Händewaschen

Coronavirus-Symptome: Bürger sollen Hausarzt anrufen und nicht sofort ins Krankenhaus gehen

Stadt Nürnberg richtet Bürgertelefon für möglicherweise Infizierte ein

Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt weiter an. Aktuell werden 27 Infizierte vermeldet (Stand: 27.02.2020). Experten rechnen allerdings mit einer weiteren Ausbreitung. "Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie", erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch (26.02.2020).

Bereits Coronavirus-Infizierte in der Nähe von Franken

Am Donnerstag (27.02.2020) hielten nun die Gesundheitsexperten der Stadt Nürnberg eine Pressekonferenz ab. Aktuell gebe es noch keine gemeldeten Infizierten in Nürnberg, erklärt Dr. Alice Schaffer vom Gesundheitsamt Nürnberg. Allerdings gebe es bereits Krankheitsfälle in der Nähe von Franken - und überall träten weitere Fälle auf. "Die Verbreitungsgefahr ist nicht mehr einschätzbar", so die Expertin.

Dass es noch keine gemeldeten Erkrankungen im Raum Nürnberg gibt, sei möglicherweise nur Zufall, sagt Dr. Peter Pluschke als Referent für Umwelt und Gesundheit. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gab es in den vergangenen Wochen schon Infizierte. "Wir müssen damit rechnen, dass auch in unserem Bereich Erkrankungen auftreten." Es gebe keinen Steuermechanismus, sagt Pluschke. "Dem Ganzen können wir nicht entweichen."

Coronavirus-Symptome: So sollen sich Erkrankte verhalten

Die Experten hoffen noch auf eine Eindämmung des Coronavirus. Pluschke rät zu folgenden Hygienemaßnahmen:

Händewaschen: regelmäßig und vor allem gründlich

Desinfektionsmittel können helfen

Soweit möglich: Genügend Abstand zu Mitmenschen halten

Falls bei einem Menschen nach Kontakt mit einer infizierten Person oder nach einer Reise in Risikoregionen selbst Symptome auftreten, sollen folgende Schritt ergriffen werden:

Nicht sofort ins Krankenhaus gehen, zunächst den Hausarzt alarmieren

Einen privaten Termin ausmachen, möglichst am Ende der Sprechstunde

Bis zu drei Tage auf das Ergebnis warten

Wer positiv getestet wird, wird vom Gesundheitsamt kontaktiert

Infizierte bleiben in häuslicher Quarantäne

Die Experten geben aber auch zu bedenken: Nicht jeder mit Symptomen ist auch mit dem Virus infiziert. Das genau macht es so schwierig. "Wir haben hier eine Neubewertung der Situation", sagt Schaffer. "Wir wissen nicht, wie ansteckend das Virus ist. Manche Leute haben keine Symptome, aber einen positiven Test."

Nürnberg bereitet sich auf Coronavirus vor

"Durch die zahllosen schwierigen Einzelfälle gilt momentan die Regel: Wir entscheiden tagesspezifisch", gibt Pluschke bekannt. Demnächst werde es aber ein Bürgertelefon geben. Die Anfragen an das Gesundheitsamt seien so umfangreich gewesen, dass man sich zu diesem Schritt entschieden hat. Hier werden dann die Fragen der Bürger von bis zu 50 Mitarbeitern beantwortet.

Bisher gebe es noch keine Pläne, bevorstehende Veranstaltungen abzusagen. Weder die Messen in Nürnberg noch das Länderspiel Deutschland gegen Italien seien nach dem heutigen Stand in Gefahr, so Pluschke.

Wie geht es weiter mit dem Coronavirus? Experten ratlos

Wie das Virus verlaufen wird, ist ungewiss. Auf die Frage, wie es weitergehe, antwortet Schaffer, man solle sie in zwei oder drei Wochen noch einmal fragen. "Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Zukunft wird alles Weitere zeigen."