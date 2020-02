Coronavirus in Nürnberg: 36-jähriger Mann infiziert - auch Familie zeigt Symptome

Nürnberger Bürger mit Coronavirus angesteckt

Infizierter ist 36-jähriger Mann, der aktuell in Quarantäne ist - Familie zeigt Symptome

Mittlerweile zweiter Fall von Sars-CoV-2 in Franken

Gesundheitsamt in Nürnberg empfiehlt: häufiges Händewaschen, bei Symptomen Hausarzt anrufen und nicht sofort ins Krankenhaus gehen

Nürnberg Messe verschiebt Internationale Waffenmesse (IWA)

Bürgertelefon soll möglicherweise Infizierten in Nürnberg helfen

Nach der Meldung der Erkrankung eines infizierten Oberarztes am Uniklinikum Erlangen gibt es einen zweiten Coronavirus-Patienten aus Franken. Wie die Deutsche Presseagentur am Freitag (28.02.2020) mitteilt, war der Mann Teil des Kongresses der christlichen "Willow Creek"-Organisation in Karlsruhe. Wie das baden-württembergische Sozialministerium mitteilt, handelt es sich "um einen Mann aus Nürnberg, der sich aktuell geschäftlich in Karlsruhe aufhält". Er befindet sich in Karlsruhe in stationärer Behandlung in Quarantäne.

Laut Stadt Nürnberg hat das Gesundheitsamt der Stadt umgehend Kontakt mit der Familie aufgenommen. Die Familienmitglieder - die Ehefrau mit zwei Kindern sowie die Schwiegermutter des Erkrankten - befinden sich bereits im Klinikum Nürnberg auf Isolierstation zur Abklärung. Schwiegermutter und Kinder weisen respiratorische Symptome auf. Mit den Testergebnissen wird nicht vor dem heutigen Samstag, 29. Februar 2020, gerechnet.

Coronavirus: Zweiter Infizierter aus Franken

In Deutschland gibt es bereits Dutzende Erkrankte in unterschiedlichen Bundesländern. Im stark betroffenen Landkreis Heinsberg in NRW stieg die Zahl auf 35 Infizierte (Stand: Freitagnachmittag, 28.02.2020) an.

Aus Franken gibt es aktuell zwei bestätigte Fälle (Stand: Freitagnachmittag, 28.02.2020). Neben dem Nürnberger ist ein Mediziner aus Mittelfranken mit Corona infiziert. Der Mann hatte zuvor Kontakt mit einem Italiener, bei dem das Virus nachgewiesen wurde. Der Hautarzt aus dem Uniklinikum Erlangen ist nun in Behandlung. Experten rechnen allerdings mit einer weiteren Ausbreitung. "Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie", erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch (26.02.2020).

Die Nürnberg Messe hat die Internationale Waffenmesse (IWA), die vom 6. bis 9. März 2020 stattfinden sollte, auf unbestimmte Zeit verschoben.

Tipp: Das Coronavirus breitet sich rasant aus, immer mehr Menschen bekommen ein mulmiges Gefühl. Für den Fall einer Quarantäne ist es gut, vorbereitet zu sein. Das "Bundesamt für Katastrophenschutz" stellt eine Checkliste mit Vorräten und Lebensmitteln für 14 Tage bereit, falls der Strom ausfällt oder Wasser knapp wird.

Nürnberger Gesundheitsamt: "Verbreitungsgefahr nicht mehr einschätzbar"

Am Donnerstag (27.02.2020) hatten die Gesundheitsexperten der Stadt Nürnberg eine Pressekonferenz abgehalten. Zum Zeitpunkt der Konferenz gab es noch keine gemeldeten Infizierten in Nürnberg oder generell in Franken, erklärte Dr. Alice Schaffer vom Gesundheitsamt Nürnberg. Allerdings gab zu der Zeit bereits Krankheitsfälle in der Nähe von Franken - und überall träten weitere Fälle auf. "Die Verbreitungsgefahr ist nicht mehr einschätzbar", so die Expertin.

"Wir müssen damit rechnen, dass auch in unserem Bereich Erkrankungen auftreten", sagte Dr. Peter Pluschke als Referent für Umwelt und Gesundheit am Donnerstag. Es gebe keinen Steuermechanismus. "Dem Ganzen können wir nicht entweichen."

Coronavirus-Symptome: So sollen sich Erkrankte verhalten

Die Experten hoffen noch auf eine Eindämmung des Coronavirus. Pluschke rät zu folgenden Hygienemaßnahmen:

Händewaschen: regelmäßig und vor allem gründlich

Desinfektionsmittel können helfen

Soweit möglich: Genügend Abstand zu Mitmenschen halten

Falls bei einem Menschen nach Kontakt mit einer infizierten Person oder nach einer Reise in Risikoregionen selbst Symptome auftreten, sollen folgende Schritt ergriffen werden:

Nicht sofort ins Krankenhaus gehen, zunächst den Hausarzt alarmieren

Einen privaten Termin ausmachen, möglichst am Ende der Sprechstunde

Bis zu drei Tage auf das Ergebnis warten

Wer positiv getestet wird, wird vom Gesundheitsamt kontaktiert

Infizierte bleiben in häuslicher Quarantäne

Die Experten geben aber auch zu bedenken: Nicht jeder mit Symptomen ist auch mit dem Virus infiziert. Das genau macht es so schwierig. "Wir haben hier eine Neubewertung der Situation", sagt Schaffer. "Wir wissen nicht, wie ansteckend das Virus ist. Manche Leute haben keine Symptome, aber einen positiven Test."

Nürnberg bereitet sich auf Coronavirus vor

"Durch die zahllosen schwierigen Einzelfälle gilt momentan die Regel: Wir entscheiden tagesspezifisch", gab Pluschke am Donnerstag bekannt. Demnächst werde es aber ein Bürgertelefon geben. Die Anfragen an das Gesundheitsamt seien so umfangreich gewesen, dass man sich zu diesem Schritt entschieden hat. Hier werden dann die Fragen der Bürger von bis zu 50 Mitarbeitern beantwortet.

Wie geht es weiter mit dem Coronavirus? Experten ratlos

Wie das Virus verlaufen wird, ist ungewiss. Auf die Frage, wie es weitergehe, antwortet Schaffer, man solle sie in zwei oder drei Wochen noch einmal fragen. "Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Zukunft wird alles Weitere zeigen."